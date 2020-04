Florencia Peña

A pedido de sus seguidores, Florencia Peña se volvió a poner en la piel de uno de los personajes más queridos y divertidos de la televisión argentina: Moni Argento.

En plena cuarentena, Flor comenzó a usar la red social que se volvió un furor entre los famosos: Tik Tok. Y no deja de entretener a sus seguidores.

Your browser does not support the video element.

La actriz comparte a diario divertidos videos junto a su familia, pero los de Moni fueron los que generaron un gran revuelo en internet.

Noticias relacionadas

Flor suma seguidores día a día en una red social que se convirtió en una compañía para miles de personas durante la cuarentena por coronavirus.