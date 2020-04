Ciclista detenido por violar la cuarentena en Córdoba, AGENCIA NA

Un ciclista de la ciudad de Río Cuarto que evadió dos controles policiales al violar la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus fue detenido finalmente esta madrugada en su casa por efectivos de la policía de Córdoba.

El infractor apresado se dirigía desde Río Cuarto hacia la localidad de Chucul y grabó un video en el que contaba en forma jocosa la situación.

La cinta se viralizó mediante grupos de WhatsApp y allí fue cuando tomaron intervención la Justicia y la Policía de Córdoba.

"Bueno, retornando al imperio después de una jornada de bici, de rodar, espectacular. Hicimos Chucul-Río Cuarto. Espectacular día y condiciones. Tuve que esquivar a la salida de Río Cuarto la (Policía) Caminera por el Tropezón; salir al camino del frente del Aeropuerto. Había otro control pasando el frigorífico. Los dos fueron evadidos exitosamente ", sostuvo entre risas en el video.

La grabación la cierra indicando que regresa a la "morada" para preparar el asado del domingo.

De esa manera, este ciclista realizó en bicicleta 229 kilómetros entre esas ciudades, algo que está prohibido por la cuarentena obligatoria que dispuso el presidente Alberto Fernández, quien había señalado que "una sola persona asintomática que va a trabajar a una fábrica puede contagiar a todos los trabajadores de ese lugar".

Conocido el hecho, la Policía cordobesa y la Fiscalía a cargo de Fernando Moine comenzaron una investigación para buscar e identificar a esta persona.

Una vez que lo consiguieron, se dirigieron hasta su casa y finalmente lo detuvieron en la madrugada del domingo, además de imputarlo.

Según trascendió, el sujeto tiene 49 años y fue detenido en su casa de Banda Norte por "atentado a la salud pública" y "desobediencia a la autoridad".

El recorrido en bicicleta lo hizo entre el sábado a la noche y el domingo a la madrugada, momento en el que fue apresado en su vivienda.