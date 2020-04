Argentina varada en Brasil por el coronavirus

Un grupo de cuatro amigas argentinas, que están varadas en Río de Janeiro, difundieron su historia en un video en el que le piden "encarecidamente" al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que envíe un avión a Brasil.

Una de ellas, Margarita, es paciente oncológica, por eso aquel pedido es casi un ruego. "No me quiero morir acá, quiero volver a mi casa ya", dice la mujer.

Según cuentan en la grabación, las cuatro mujeres son mayores de 63 años, todas con patologías vulnerables. Mirta se encarga de contar su historia, antes de darle la palabra a Margarita. "El tratamiento de quimioterapia de nuestra amiga se vio interrumpido por la posibilidad de volver a nuestra patria. El 31 debía hacerse una aplicación que no pudo hacerse a pesar de que adelantamos dos veces el vuelo y fue suspendido", contó.

Y agregó: "Nos encontramos aquí prisioneras, nos sentimos muy abandonadas, queremos volver a nuestro país, en especial por el caso de Margarita". Luego, le cede la palabra a la mujer que con una notable angustia, pide ser repatriada.

Y Mirta concluye: "Le pedimos al Presidente que ponga un vuelo a Río, a San Pablo, para que así podamos volver a nuestra casa, eso es lo que le pedimos encarecidamente".