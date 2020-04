Gil, futbolista.

En medio de la preocupación por la pandemia de coronavirus, Leonardo Gil, ex jugador de Olimpo y Rosario Central, entre otros, vive horas muy complicadas en Arabia Saudita, donde juega en Al Ittihad desde diciembre de 2019. Varado, no puede regresar al país para estar cerca de su familia.

“El presidente del club nos dio permiso para poder retornar a nuestras casas. Estoy muy enojado por no poder volver al país, es un derecho que tengo como ciudadano. No estoy pidiendo un favor, solo un simple papel. Me comuniqué con la Cancillería, me dijeron que hay que solicitar un permiso, después de siete días me dicen que no me pueden autorizar”, contó.

“Tengo a mi papá, mis hermanos y novia allá. Los extraño y es muy difícil estar solo. Estoy despierto toda la noche porque acá hay seis horas de diferencia. Tengo una decepción muy grande”, continuó.

En medio de la desesperación que vive y sabiendo que retornar a la Argentina es prácticamente imposible por el momento, Gil afirmó que es muy difícil mantener la calma. “Estoy tratando de no enloquecer”, aseveró.

Respecto a cómo es la cuarentena en Jeddah: “Es similar a la de allá. Lo único diferente es que yo puedo salir a correr dentro del barrio cerrado y al menos tengo un circuito armado para mantenerme. Me compré algunos elementos para poder entrenar la zona media y al menos mantenerme. Pero futbol no habrá hasta agosto”.

Al finalizar relató su experiencia más loca allí: “Y más allá de no poder volver, lo más raro fue mi primera entrada al vestuario. Volvemos de jugar, y cuando me voy a bañar me puse en bolas como en Argentina. No sabés... Se vinieron todos encima para taparme porque no se puede mostrar nada. De hecho, tenés unos lockers especiales para cada uno y tenés que llevar la ropa ahí y salir cambiado. Otra vez puse música fuerte. Y era el horario que ellos usan para rezar. Me re putearon”.

