España reportó 517 nuevas muertes por coronavirus, 102 menos que los informados el domingo, con lo que se retomó la tendencia a la baja luego de varias semanas de cuarentena y en la jornada en la que se reabre parcialmente la actividad económica.

El total de víctimas fatales llegó a 17.489, con lo que España se mantiene como el tercer país con más fallecimientos, detrás de EEUU e Italia, según los registros oficiales de cada gobierno.

Por su parte, los casos aumentaron en 3.477, unos 700 menos que el reporte de la víspera, para un total de 169.496. Es un avance diario de 2,05%, la expansión más lenta del coronavirus desde el inicio del brote en el país.

En la víspera, la cifra había sido de 2,6%, y aunque los domingos y lunes suelen presentar cifras bajas por el efecto “fin de semana” que retrasa la unificación de reportes, se mantiene un promedio semanal por debajo del 5%, cuando a fines de marzo rondaba el 15% y tuvo picos por encima del 20 por ciento.

En tanto, la cifra de pacientes dados de alta creció en 2.336, con lo que el total llegó a 64.727.

