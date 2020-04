Video sobre distanciamiento social.

En menos de 30 segundos, un video demuestra de manera didáctica que mantenerse alejado al menos 1,5 metros de otras personas es una forma efectiva de prevenir contagios por coronavirus que ya infectó en todo el planeta a 1.900.000 personas y provocó más de 115.000 muertes.

"El distanciamiento social funciona", es el título del corto producido por el Departamento de Salud del estado de Ohio , Estados Unidos. En el video se ve como cientos de pelotas de ping pong reposan sobre trampas caza ratones casi sin espacio entre cada una. La analogía es clara, cada trampa con pelota es una persona sin Covid-19.

Se produce una reacción en cadena debido a que las trampas se encuentran unas al lado de la otra sin dejar espacio alguno. El mismo experimento se repite, pero con una diferencia notable. Esta vez, la distancia entre las trampas es notoria, por lo que al dejar caer la pelotita de ping pong no se activa ninguna de las trampas.

La OMS explicó que el distanciamiento social es una de las medidas más efectivas para la prevención del contagio del covid-19, contra el que no existen vacunas ni métodos de tratamiento especializado.

"Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si usted está demasiado cerca, puede inhalar el virus", explicó.

