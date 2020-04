Ministerio de Salud, coronavirus.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que a través de una articulación de ministerios nacionales y otras jurisdicciones se está trabajando para que el regreso de argentinos que se encuentran en el exterior sea monitoreado y permita "minimizar el riesgo" de un posible contagio de coronavirus.





Durante el reporte diario que ofrece la cartera sanitaria, la funcionaria explicó que se analiza cada caso para "identificarlos, definir su situación clínica, su situación familiar, a dónde van a regresar al país" y conocer si disponen de un lugar para realizar el aislamiento obligatorio o deben pasar por un "lugar intermedio" destinado a esos fines.

Según las información oficial difundida por el Gobierno en la noche del domingo, Argentina tiene 2.208 casos confirmados de coronavirus, con 96 fallecidos.

Por su parte, Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, afirmó que crece el número de pruebas en el país. Dijo que se hicieron 21.193 test, de los cuales 1.435 se realizaron el domingo. Así, se alcanzó un promedio de "467 test cada millón de habitantes en los 142 laboratorios de todo el país".

