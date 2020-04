La editorial de Roberto García sobre el coronavirus en Argentina.

El periodista Roberto García inició su programa La Mirada, que se emite por Canal 26, con un excelente análisis de la realidad que vive nuestro país en épocas de coronavirus. Allí junto a Sebastián Dumont lideró una editorial con datos exclusivos sobre la pandemia que toca a todo el mundo.





García, en el comienzo de la editorial habla de las fake news y la información que circula por las redes: "Hay que buscar e investigar el lado bueno de la cuarentena para no contaminarte de realidades que no son", inicia diciendo en su editorial el periodista.

"La Argentina no va a tener un pico brutal para Abril, y debemos confiar en que no lo tenga en lo que queda la cuarentena... La cuarentena tuvo éxito y este número de internados en terapia intensiva se mantiene estable.", asevera el periodista.

El periodista pone profundidad en el análisis del éxito del aislamiento social implementado por el presidente Fernández diciendo que: "No va a haber miles de muertos como se imaginaba... La Argentina ´por fuentes de seguridad que tengo´ en cuestiones de respiradores tiene un respaldo importante, el problema es la cantidad del personal sanitario para abordar esta contingencia".

"Seria controlable el fenómeno de coronavirus en Argentina", afirmó el periodista. Mire aquí la editorial completa del programa "La Mirada de Roberto García".

