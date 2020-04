Coronavirus, desabastecimiento.

Por la crisis de la pandemia de coronavirus hay preocupación las estanterías vacías. Productores por no poder abastecer a sus clientes y consumidores por no poder tener acceso a alimentos.

Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia, dijo: "No ha habido escasez de alimentos en Francia y no habrá. Este es el compromiso al que llegamos con el ministro de Agricultura. El acuerdo se mantiene gracias a la excepcional movilización de toda la cadena de producción de alimentos. Creo que supone un orgullo para todos nosotros decir que, en Francia, el abastecimiento está garantizado incluso en tiempos de crisis".

En Alemania trabajan en la recolección de fresas y espárragos. La Comisión Europea ha reaccionado con celeridad para calificar como 'esencial', la cadena de suministro de alimentos.

La medida aseguró un flujo de mercancías prácticamente normal, a pesar de las restricciones impuestas por los países vecinos, y ha reducido las largas colas de vehículos en las diferentes fronteras. La movilidad de los trabajadores, crucial para el futuro del sector alimentario, es un tema de vital importancia.

Philippe Binard, secretario general de la Asociación Europea de Productos Frescos, comentó: "Hacemos frente a un problema muy importante. Establecer las normas para trasladar a los temporeros al lugar adecuado, dependería de los Estados miembros de la UE. Si no tenemos trabajadores para recoger el producto, que está disponible ahora, produciremos residuos alimenticios. Si no preparamos nuestros campos para los productos de verano y de otoño, se producirá la escasez en las estanterías de los establecimientos. Esto podría provocar un aumento de los precios".

Miles de productos comunitarios son distribuidos en el resto del mundo. Pero la restricción de movimientos en el transporte, provoca el desperdicio de muchos bienes. Productos básicos clave como el arroz, el trigo y la soja podrían quedar sumidos en una profunda crisis en el futuro.

