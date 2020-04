Coronavirus, REUTERS.

La duración de la cuarentena en Argentina y la llegada del pico de casos de coronavirus aún se desconocen. El Gobierno cambia de proyecciones y evalúa día a día la situación.

Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó que “idealmente, el aislamiento tiene que durar 12 semanas, pero eso es imposible en el país por una cuestión económica, por eso es que se evalúa qué actividades pueden irse relajando y que sea sostenible para todos”.

Sued, comentó: “Somos un grupo de 18 especialistas bastante homogéneo, que hablamos bastante de esto en el chat que tenemos y en las reuniones periódicas que mantenemos con el Presidente y la realidad es que la mayoría de nosotros preferiría sostener una cuarentena larga y muy estricta pero discutimos las posibilidades de apertura en función de las necesidades de la gente. En principio cualquier actividad que implique que se acerquen dos personas a más de un metro de distancia son oportunidades de transmisión, entonces hay bastante consenso entre los expertos acerca de en qué cosas no se puede ‘aflojar’ y en cuáles sí”.

Respecto sobre qué debería suceder para que la cuarentena se flexibilice, expresó: “La cifra que ayuda a saber si está mal la situación es el número de casos”. Si uno viera un 30% de aumento de casos cada día respecto al día anterior ese sería el peor escenario; ahora si se mantiene estable, si bien no está mejorando la situación porque todavía hay circulación viral, y si se observa disminuir la cantidad de casos autóctonos respecto a los importados podría decidirse si en alguna provincia la situación está mejorando”.

“Sabemos que es un virus que se transmite tanto que con que no aumente demasiado el número de casos estamos satisfechos. Va a seguir sin aparecer en función del tiempo que continúe el aislamiento”, dijo.

“Si esto sigue así, va a seguir estable todo el tiempo que podamos sostenerlo. El pico no se puede estimar porque las estimaciones se hacen en función de la cantidad de gente que se empieza a movilizar. Hemos hecho modelos sobre la base de qué porcentaje de la población empiece a hacer vida normal y ahí el comportamiento de la curva se empieza a modificar y se ven picos importantes”. “Por eso es que la apertura del grifo va a ser muy lenta”, aseveró.

Al ser consultado sobre las medidas en algunas provincias sobre uso de tapabocas, dijo: “Es para evitar que personas que son asintomáticas o que no presentan síntomas al inicio de la enfermedad (o hasta las 48 horas) transmitan el virus en la comunidad. No reemplaza la distancia entre las personas que se debe seguirse manteniendo, idealmente entre un metro y medio y dos”.

Sobre si las pruebas que se realizan en el país son suficientes, expresó: “La definición de caso sospechoso se amplió y hoy, a cualquier persona que en las provincias donde hay circulación viral (CABA, conurbano bonaerense, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Ushuaia) tenga fiebre o algún síntoma respiratorio por mínimo que sea, la indicación es hacer el test. Lo que sabemos es que hay gente que ha tenido fiebre o un poco de tos y no se ha comunicado porque piensa que no es importante o no lo van a atender, por eso en la Ciudad se habilitaron las Unidades Febriles de Urgencia (UFU), que son para facilitar que las personas puedan llegar a diagnosticarse ahí y no tener que esperar a llamar al 107 y llegue la ambulancia que los traslade al hospital”.

“La definición de caso es muy amplia y sabemos que en base a la cantidad de gente que se estima que tendría que tener en este momento fiebre y tos en Buenos Aires por un montón de otras causas, no solo coronavirus, y no han consultado y por ende no se activan los protocolos”, cerró.

