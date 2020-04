Che vos, nuevo tema de Tamara Bella con famosos

Luego de Supón, que se volvió tema de debate en las redes sociales, Tamara Bella redobló la apuesta y lanzó “Che, vos”, la versión nacional de Hey Jude,

Tomando como base otro tema de los Beatles, la actriz convocó nuevamente a músicos y actores para llevar a cabo su proyecto motivacional.

“Lo prometido es deuda. A pedido del público Supón, Che, vos. A la crítica no le des importancia. Si nada te aporta que nada te importe. Che,vos es tu vida, lucha por ella”, escribió en su cuenta de Instagram junto al posteo del video.

En el clip de Che, vos repiten Matías Alé, Mercedes Ninci, Ivo Cutzarida y Anamá Ferreira. Y se suman Gastón Angrisani, Bruno Ragone, Nicolás Maiques y algunas mujeres que Tamara eligió a través de un casting.