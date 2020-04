Médicos argentinos varados en España.

La pandemia de Coronavirus que afecta al mundo entero, y la cuarentena obligatoria implementada en varios países deriva en complicadas situaciones, en este caso para muchos médicos argentinos que quedaron varados en España.

Casi todos ellos están trabajando allí, pero desean regresar a la Argentina para colaborar en el ámbito local.

Uno de esos médicos es Nicolás Beccerica, residente de urología en la ciudad de Santa Fe, en la clínica de Nefrologia, Urología y Especialidades Cardiovasculares (MP 7395). Beccerica, que viajó justamente a España el pasado 25 de febrero, habló EN EXCLUSIVA en el programa "SHOW ATTACK", conducido por Mariano Pavón, Sol Pérez y Mónica Neffke, por RADIO LATINA 101.1.

Noticias relacionadas

El médico explicó que ya hicieron varios intentos de comunicación con las autoridades nacionales, pero aún no obtuvieron respuestas: “Enviamos dos cartas al consulado de Barcelona y Cancillería, y mails al Ministerio de Salud planteando su situación. Pero no tuvimos ningún tipo de respuesta. Después seguimos canales informales, como conocidos con cercanía a alguien en Gobierno para que las hagan llegar, pero tampoco”.

Entre todos los médicos argentinos varados en España suman 20 especialidades distintas: cardiología (7), psicología y psiquiatría (29), clínica médica (11), bioquímica (7), cirugía (5), terapia intensiva (3) y también en medicina familiar, infectología, diagnosticó por imagen, kinesiología, urología, ginecología, nefrología, terapia ocupacional, pediatría, anestesiología, ORL, reumatología, neurología, hematología y enfermería.

Muchos de ellos ya enfrentaron a la pandemia en primera persona, incluso cuando sus residencias habían finalizado siguieron asistiendo a hospitales de manera voluntaria, otros, que quizá estaban de vacaciones o visitando familia, comenzaron a prepararse instruyéndose, realizando cursos online según cada especialidad.

Entrevista completa en RADIO LATINA 101.1.

En ese sentido, Beccerica agrega: “Queremos que se nos habilite el salir de acá y entrar a Argentina, solo para poder ayudar. Somo personal sanitario inutilizado, atascados en este continente cuando podríamos estar dando una mano con lo que se va a venir en Argentina”.

“No estamos buscando que nos regalen el pasaje; es más, la mayoría de nosotros se lo costearía por su cuenta. Muchos tenemos pasajes de vuelos que han sido cancelados y en algunos casos, hasta dos pasajes perdidos. O sea, tenemos las plata invertida en las aerolíneas que nos llevarían allá, como Aerolíneas Argentina e Iberia. No estamos esperando que nos den nada, lo que solo necesitamos es una autorización que nos permita subir a un avión. No queremos ir en contra de nada, entendemos los protocolos que se quieren llevar a cabo. Somos personal sanitario, no somos tontos, y sabemos que la cuarentena la debemos cumplir, pero necesitamos al menos una respuesta precisa, con algún plan de resolución”, dijo Beccerica.