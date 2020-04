Sergio Massa en Canal 26

Sergio Massa habló con Canal 26 en medio de la cuarentena por coronavirus y analizó diferentes puntos: actividad parlamentaria, nuevos proyectos y situación en la Argentina.

En relación a la nueva modalidad de trabajo en el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró: “Es un cambio cultura. Hay diputados que están acostumbrados a hacer largos discursos y piden volver al recinto. Sin embargo, esto mejoró el discurso y se da un rico ida y vuelta. Es un momento en el que hay que mostrarle a los argentinos que no hay grieta en esta pelea que tenemos que dar”.

En cuanto al proyecto de ley sobre impuesto a grandes riquezas, Massa afirmó: “Ningún impuesto nuevo va a salir sin trabajo conjunto con la Casa Rosada. Y es parte de un conjunto de medidas porque también estamos evaluando reducir impuestos a la construcción de primera vivienda, y otros proyectos para darle herramientas al Ejecutivo para mejorar la gestión”.

“Es una pandemia que tenemos que afrontar entre todos. Hay dos escenarios: el sanitario y el económico. En el económico, el Gobierno delegó en los intendentes el mecanismo de control para que no haya abusos en los precios”, cerró.