La Organización Médica Hadassah comenzó los ensayos clínicos de un medicamento con pacientes con coronavirus en Ein Kerem. Camostat Mesylate se usa en Japón para tratar la pancreatitis.

El director del Instituto de Medicina Nuclear de Hadassah, Prof. Eyal Mishani, adquirió inicialmente 7,000 píldoras para tratar a pacientes con COVID19.

"Un estudio básico realizado por un equipo de investigadores alemanes encontró que el medicamento inhibe la infección de células sanas en el tejido humano a través del receptor ACE-2", dice Mishani. “En un artículo publicado en los últimos días en la prestigiosa revista CELL, los investigadores explicaron cómo el virus ingresa a las células y cómo el medicamento puede detener significativamente la entrada. El medicamento está aprobado para su uso en Japón para otros fines y ahora en el ensayo clínico se administrará a pacientes con corona en Hadassah".

Los criterios para la selección de pacientes fueron definidos por un equipo de Hadassah en una propuesta aprobada por el Comité de Helsinki responsable de experimentos médicos en humanos.

Aquellos en las primeras etapas del coronavirus tomarán tres píldoras al día durante cinco días. Inicialmente, se seleccionarán 10 pacientes de 40 a 80 años de edad, en condición leve a moderada.

Esto se suma a un ensayo que recién comienza con otra droga japonesa: Avigan. Esa prueba se está llevando a cabo en varios hospitales en Israel, incluido Hadassah, en 80 pacientes, todos en las primeras etapas después de contraer el virus.