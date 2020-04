Consejos de Pasty Lauría para tener una buena convivencia en cuarentena

El coach ontológico Pasty Lauría habló en exclusiva con Canal 26 y dio consejos para pasar de la mejor manera el aislamiento obligatorio por el coronavirus.

“En primer lugar, hay que aceptar la situación. Estamos en una situación que es nueva para todos y la vamos experimentando en el día a día. Hay mucha incertidumbre y esa incertidumbre nos juega una mala pasada y tenemos actitudes que se desalinean con las posturas que nos piden las autoridades en este caso, que es quedarnos en casa”, inició.

“En esta crisis, tenemos una gran oportunidad para parar nuestra vida y hacer un trabajo de introspección y hacer un recorrido sobre nuestras relaciones, nuestra vida y pensar qué va a pasar después de la cuarentena. Muchas consultas tienen que ver con ataques de ansiedad. Algo que nos puede funcionar es conectarnos con el momento presente que estamos viviendo”, comentó.

Ante la consulta sobre cómo administrar el tiempo, Pasty aseguró: “Una buena forma es organizar nuestras vidas. Hacer que el día a día sea lo más disfrutable posible. Podemos estar desde la queja o buscar lo positivo y disfrutable que tiene la relación. Hace unos meses atrás, si te ofrecían estar unas semanas en tu caso, seguro lo elegías. Hay que hacer que esta situación jueguen a nuestro favor”.