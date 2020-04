Flor Peña y Marley juntos en el muro infernal.

Flor Peña ofició de conductora del programa de Marley "El muro infernal", mientras que el conductor fue uno de los participantes, compitiendo para el grupo rojo -oficial del ciclo-, junto a Nazareno Mottola y Kevsho, contra el equipo azul de El Precio justo, integrado por Lizy Tagliani, su novio, Leo Alturria, y su asistente y amiga La Floppy. El formato de entretenimientos regresó el 13 de enero a Telefe luego de 12 años, en el marco de la celebración de los 30 años del canal, y -por la pandemia del coronavirus- llegará a su fin este viernes próximo.

Como cada vez que se juntan en televisión, el dúo conformado por Marley y Flor Peña suele generar grandes momentos divertidos en pantalla. Y esta no fue la excepción. “¿Sabés lo que más me gusta de esta situación? Que yo tengo micrófono y vos no”, comenzó bromeando la actriz apenas recibió a Marley. Y agregó: “Qué lindo tenerte, lo que me alegró cuando me dijeron que ibas a venir a mi programa...”.

Para seguir con el diálogo de humor, Marley no quiso ser menos y devolvió las gentilezas: “Quiero agradecerte, lo veía siempre, me encantaba lo bien conducido que estaba, lo miraba por eso más que nada”. “Yo insistí porque la producción no quería que te invitaran”, refutó Flor entre risas.

Los participantes, junto a Lizy Tagliani a la cabeza, tuvieron diversos momentos divertidos, y el humor fue un rasgo característico de la emisión. No faltaron los piletazos, las caídas, los chistes y las humoradas entre todos. Incluso, cuando apareció la mascota del programa, el oso, todo el equipo decidió correr hacia el animal a abrazarlo. Tanta efusividad pusieron en el juego que cayeron todos juntos al piso, al grito de “abrazar al oso”. “Era un homenaje que le queríamos hacer al oso", señaló Marley. Hasta que Flor decidió poner un poco de seriedad y sostuvo: "Vamos a intentar continuar”. Y pasaron con el siguiente juego.

Marley y Flor recordaron una divertida anécdota con una pauta publicitaria cuando realizaban juntos el programa de la tarde de Telefe. “Cuando estábamos haciendo El show de la tarde, el único comercial que pautaba era el de Jorge Hane y nosotros nos reíamos del comercial, y un día nos retaron porque era nuestro único cliente”, contó el conductor, mientras que la actriz señalaba resignada: “Perdimos todo, la dignidad, los clientes...”.

Mirko sigue enojado porque hoy no conduzco yo jaja:https://t.co/HKElPrk78a — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) April 14, 2020

Pero mientras el programa salía por televisión, Mirko participaba del ciclo de manera paralela. Marley mostró a su hijo en un video viendo el programa desde su casa y enojado con Peña por reemplazar a su papá en el programa. “Florencia mala”, sentenció el pequeño mientras reclamaba la presencia de Marley en la pantalla.