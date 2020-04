Belinda inauguró su Tik Tok.

Belinda, la famosa cantante, abrió su cuenta en esta popular red social dominada por los centennials, y lo hizo para presentar su más reciente sencillo musical. Y es que Belinda acaba de colaborar, nuevamente, con el español Juan Magán en la canción ‘Madrid X Marbella”.

El single acaba de ser lanzado por Magán el 9 de abril, pero el video no se pudo realizar, pues justo cuando la intérprete de ‘Ni freud ni tu mamá’ se dirigía a España para grabar el clip musical, la pandemia del coronavirus se agravó en el mundo entero.

Tengo @tiktok 😂#MADRIDXMARBELLA @BelindaPop

Pero eso no hizo que Belinda perdiera la motivación y ahora que estamos en casa, adelantó un pedacito de cómo suena el sencillo: "Dices estar pensando en mí cuando amanece, cuando queda poco en la botella, cuando vas a casa ya no hay nadie que te bese. Ya no estás tan bien como parece”.

Pero las respuestas de sus fans fueron variadas. Sus fans la felicitaron por lo bien que se escucha el nuevo sencillo y dejaron miles de comentarios.