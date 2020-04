La policía interceptó al equipo de Canal 26.

Un equipo periodístico de CANAL 26 fue interceptado por dos policías en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió cerca de las 10 AM en el barrio porteño de Flores.

Noticias relacionadas

Fuentes allegadas al Gobierno de la Ciudad contestaron llamados de la producción y explicaron que están al tanto del problema pero no dieron más precisiones al respecto.

Your browser does not support the video element.

Álvaro Páez, cronista de CANAL 26, expresó que nunca se le advirtió sobre el control que debía pasar y sólo llegó a ver al policía mostrando su arma.

“La cantidad de controles dispuestos en los puntos de acceso a la ciudad ascendía esta mañana a 131. Además, entre el 16 de marzo y las 7 de hoy se recibieron 14.796 llamadas a la línea 147 del Gobierno porteño para denunciar situaciones de incumplimiento del aislamiento obligatorio, precisaron las fuentes.

Por último, durante los controles de nocturnidad realizados desde el 13 de marzo hubo 3.123 inspecciones, en las que dos boliches bailables y 13 bares fueron clausurados.”