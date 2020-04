El cronista de CANAL 26, Álvaro Páez, fue amenazado y atacado con el equipo mientras realizaba una recorrida por la Ciudad de Buenos Aires, mostrando los controles que se realizan en plena cuarentena por el coronavirus.

Tras casi una hora de no tener contacto con el piso del canal, el cronista logró dialogar con el equipo de "Mañanas Informadas" para relatar lo ocurrido.

"Estábamos trabajando como todas las mañana, en la esquina había un control policial y cuando intentamos pasar de carril nos cruza una camioneta del patrullero, freno y se baja un policía que me apunta con el arma”, relató.

“En el momento me asusté mucho, ‘bajate del auto porque te tiro me dijo’. Cuando ve la cámara el policía baja el arma pero no se ve ese momento en el cuál me estuvo apuntando”, manifestó.

Por el momento se sabe que debieron firmar un acta para dar cuenta del incidente ocurrido mientras que el vicejefe del Gobierno porteño. Diego Santilli, se disculpó y explicó lo que sucedió.