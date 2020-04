La Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores confirmó las prisiones preventivas de ocho de los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y rechazó la recusación de la fiscal del caso solicitada por la defensa, informaron fuentes judiciales.

La medida fue adoptada durante esta jornada en respuesta al planteo del defensor Hugo Tomei, quien pidió que se anulen las declaraciones indagatorias de los rugbiers, que se aparte de la causa a la fiscal de Villa Gesell Verónica Zamboni y que cesen las prisiones preventivas de los acusados.

Los acusados permanecerán detenidos en la Alcaidía La Plata 3, en Melchor Romero, donde están alojados en celdas de a dos en el mismo Pabellón 6. Los detenidos son Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (20), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (21), todos acusados por el “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Los camaristas Susana Darling Yaltone, Fernando Sotelo y Luis Felipe Defelitto también confirmaron la continuidad al frente de la investigación de la fiscal de Villa Gesell Verónica Zamboni, que había sido recusada por el defensor de los jóvenes oriundos de Zárate acusados del crimen.

Los ocho detenidos acusados por el homicidio de Fernando tienen entre 19 y 21 años y ninguno de ellos sufre patologías crónicas que motiven su inclusión entre los grupos de riesgo por el Covid-19.