Artistas en tiempo de cuarentena por coronavirus

La soprano francesa Verónica Antonelli es uno de los muchos artistas de todo el mundo que están amenizando desde el balcón de su casa la cuarentena por coronavirus que paraliza al mundo.

Antonelli lo hace a capela y en solitario, otros, como la orquesta francesa L'Inattendu, son capaces de dar recitales coordinados gracias a la magia de internet. Su versión de la mítica YMCA de Village People está causando furor en las redes.

Algunos DJ, como el argentino Juan Diego Martínez, dieron su show encendiendo y apagando un barrio de laQU al ritmo de su música.

Un ambiente muy distinto logra con su trompeta un bombero brasileño que ameniza las veladas a los vecinos de varios bloques de viviendas subido a lo más alto de la escalera de socorro.

Pero, por voz y por escenario, el tenor italiano Andrea Bocelli puso la vara muy alta con una actuación en solitario en la Catedral del Duomo de Milán que retransmitió en directo por Youtube.

