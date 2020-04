Coronavirus en Reino Unido. REUTERS.

La tercera parte de los médicos británicos y otros "trabajadores clave" en la lucha con la pandemia están infectados con el coronavirus, según los datos del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

De las 16.888 personas sometidas al test entre el 25 de marzo y este lunes 13 de abril, 5.733 (el 33 %) dieron positivo, recoge el periódico The Telegraph.

El valor es más alto que entre los empleados de sectores "no clave" que han pasado las pruebas, donde el porcentaje se sitúa en el 23 %, con 82.888 personas contagiadas.