ANSES será el ente encargado de la inscripción.

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, confirmó la apertura de una nueva inscripción para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la cual se abrirá el próximo 22 de abril. Este Ingreso consta de una bono de $10.000 otorgado por única vez a trabajadores y monotributistas de las categorías A y B.

“Estamos habilitando a partir del día 22 de abril, una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos o hayan tenido una novedad de tipo personal o socioeconómica que amerite sean incluidos en este beneficio, puedan hacerlo” explicó Vanoli.

El funcionario comunicó la decisión durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, donde dio a conocer la situación de la realización del IFE y a cuantas personas llegaría. Según el informe presentado el día de ayer, el ingreso será asignado a un total de 7,8 millones de personas, lo cual implicaría un desembolso de $80.000 millones del Estado nacional.

Además, se aclaró que del total de los beneficiados, 2,9 millones son de Buenos Aires, 650 mil son de Córdoba, 600 mil de Santa Fe, mientras que el resto está repartido entre todas las demás provincias.

Los requisitos para acceder al beneficio:

*Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

*Tener entre 18 y 65 años de edad.

*Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

-un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

-ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

-una prestación de desempleo.

-jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.