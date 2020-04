Tom Moore, veterano del ejército. REUTERS

¿Su edad?: 99 años. ¿Su nombre? Se trata del Capitán Tom Moore, veterano del ejército. ¿Su desafío? Está intentando caminar 100 largos de su jardín antes de cumplir 100 años.



Inicialmente quería recaudar unos US$600.000 para el Servicio Nacional de Salud. Pero ya sobrepasó en más del 430% su objetivo.

La hazaña del veterano del ejército. REUTERS.

Your browser does not support the video element.

Dijo el capitán Tom Moore, Veterano del Ejército:

Noticias relacionadas

"La cuestión es, recuerda que mañana es un buen día. Y mañana tal vez encuentres que todo será mejor que hoy, incluso si hoy estuvo bien. Y mi hoy está bien. Y mi mañana ciertamente estará bien. Y así es como yo siempre lo he visto. Mañana será un buen día".

LAS CIFRAS DE LA HAZAÑA

Largos de jardín: 100

Dinero recaudado: más de US$2,5 millones

Bedfordshire, Reino Unido

Video Cortesía: Maytrix

BANDA SONORA: NO AUTORIZADA PARA USO EN CANALES DE TELEVISION. DIGITAL: LA BANDA SONORA DE ESTA NOTA SOLO PUEDE SER USADA CONJUNTAMENTE CON EL VIDEO QUE LA ACOMPAÑA Y NO PUEDE SER SEPARADA Y UTILIZADA INDIVIDUALMENTE EN NINGUN OTRO CONTEXTO O PRODUCCION AUDIOVISUAL, NI TAMPOCO RE-EDITADA O SEPARADA DE LA NOTA DE LA QUE FORMA PARTE.