A las mascarillas, y a los guantes, se suman las mamparas como medidas de protección en los puestos de trabajo. Tal es la demanda, que la producción de una empresa de metracrilato de A Coruña se centra ya, exclusivamente, en estos productos.

Están instaladas ya en casi todos los supermercados o en las farmacias.

JOSÉ DOMENECH, GERENTE DEL GRUPO ZONA dijo: "Se están convirtiendo en un producto de necesidad, es como las mascarillas".

Estas mamparas son un gran aliado para proteger a empleados y clientes frente al coronavirus y por eso las fábricas que las producen no dan abasto.

"Ahora mismo tenemos cinco líneas de producción 24 horas y estamos produciendo más de 2.000 mamparas diarias", sostuvo Domenech.

Para esta empresa de artes gráficas de Castellón ha sido su salvación. En lugar de cerrar se ha renovado para producirlas sin descanso.

"Ahora nos dedicamos solo a mamparas, mamparas y mamparas", dijo uno de los trabajadores de la empresa. Y en esta fábrica de metacrilato de Las Palmas no paran de recibir llamadas.

CRISTO GARCÍA, DUEÑO DE UNA EMPRESA DE METACRILATO dijo: "Así todos los días, siempre hay dos o tres pedidos".

Tal es la demanda en las últimas semanas que algunas empresas como esta de A Coruña no encuentran proveedores.

"El problema que estamos viendo es que queremos fabricar pero el abastecimiento está un poco complicado", contó un empleado.

Transparentes, manejables y resistentes... cada vez las vamos a ver en más sitios.

