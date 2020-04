Chris Evans en Capitán América.

Aunque Chris Evans ha estado presente desde los nueve años en la industria cinematográfica, no fue hasta que se convirtió en el Capitán América que su fama se extendió por el mundo. Sin embargo, antes de aceptar el papel, el actor tuvo sus dudas y fue su madre, Lisa Capuano Evans, quien lo convenció de interpretar al héroe de Marvel.

Evans declinó la propuesta de Marvel porque temía que la fama le arrebatara su privacidad. "Chris me decía: - 'Ahora mismo tengo una carrera que me permite hacer lo que realmente me gusta. Puedo pasear a mi perro y nadie me molesta... Puedo ir a donde quiera. Y la idea de perder eso me resulta aterradora'", recordó Lisa Evans en una entrevista con Esquire.

Pero finalmente, fue un consejo de su madre el que terminó por convencerlo de dar el 'Sí' a Marvel. "Le dije: - 'Mira, ¿quieres poder dedicarte a la interpretación el resto de tu vida? Si aceptas este papel, tendrás la oportunidad de hacerlo. Nunca tendrá que preocuparte por pagar el alquiler... Solo tienes que pensar: no va a afectar mi vida negativamente, esta decisión solo va a ayudarme- ".

El resto es historia, Chris Evans interpretó al personaje en sus tres películas en solitario: 'Capitán América: el primer vengador' (2011), 'Capitán América y el Soldado del Invierno' (2014) y 'Capitán América: Civil War' (2016). Además de participar en la franquicia de 'Los Vengadores', su última película fue 'Avengers: Endgame' (2019).