El presidente Fernández dio su discurso en la escuela de gendarmería en La Matanza. NA

El presidente de la nación Argentina Alberto Fernández, junto a las autoridades del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la intendencia del partido de La Matanza, visitó la escuela de gendarmería ubicada en Ciudad Evita. Allí, Fernández habló de la importancia de triplicar los gendarmes en el distrito y de fomentar el cuidado de los ciudadanos.

"Hemos decidido actuar en un pedido que nos habían pedido hace tiempo y triplicamos el número de gendarmes en La Matanza y quiero reconocer a las fuerzas que todos los días se exponen al contagio y trabajan socorriendo a los que lo necesitan", comenzó diciendo el presidente de la nación.

En cuanto al mensaje que dejó para toda la población, el primer mandatario dijo que: "Quiero reconocer a todos aquellos trabajadores que se exponen día a día saliendo a realizar su actividad".

Noticias relacionadas

"Estamos haciendo el camino correcto, pero es mucho lo que queda por hacer. Pido a los gendarmes que sean firmes con la gente diciéndoles que se queden en su casa y se cuiden", fue tajante Fernández en cuanto a respetar la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Enviando un mensaje de unión y aliento a las fuerzas, el presidente remarcó: "No bajemos los brazos, estamos haciendo lo que corresponde. No teman, el estado va a estar al lado suyo".

“Nos han llenado de palabras y nos dejaron en la miseria, pero nosotros estamos mostrando lo que somos como pueblo, nuestro honor, compromiso y solidaridad, que es nuestro mayor patrimonio. La economía pasó muchos malos momentos y nos recuperamos, pero no vamos a recuperar nuestra dignidad si dejamos caer en la muerte a nuestros compatriotas”, agregó en la misma sintonía.

En muchos casos fue interpelado sobre el valor que le dio a la salud de los argentinos sobre la economía y respondió: "No estamos para dejar argentinos sin trabajo. No estamos descuidando el futuro de los argentinos cuidando la salud en este momento, no es como dicen otros".

Aquí su visita.