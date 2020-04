Casos positivos en hotel de repatriados, CANAL 26

Se registraron dos casos positivos de coronavirus en un hotel de repatriados que se encuentra en el centro porteño, a metros del Teatro Colón.

Se trata de una pareja oriunda de Mar del Plata, que se presentaba asintómatica, pero al realizarle el hisopado, dieron positivos de COVID-19.

Cabe mencionar que habían recibido la autorización para que puedan volver a su domicilio en su camioneta, lo que podría haber causado nuevos contagios si tenían contacto con otras personas de camino a La Feliz.

Ante esto, fueron trasladados al Sanatorio Antártida, que se encuentra en el barrio porteño de Caballito, donde seguirán su evolución.

El médico que dio su autorización podría recibir una causa judicial.