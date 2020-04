Lali Espósito y Cristina Pérez.

Cristina Pérez y sorprendió a todos sus seguidores con su actuación en la plataforma Tik Tok imitando el sensual baile de Lali Espósito. La periodista y conductora de Telefe Noticias no intentó hacer una representación fiel de la artista en términos físicos o actitudinales, pero si disfrutó de uno de los últimos temas de la artista pop que corrió al mundo y representa al género pop y melódico, posicionándose como una de las mejores artistas argentinas.

Con un vestido a rayas, un look descontracturado y liviandad, Pérez recreó la mímica de "La ligera", que representa en parte la historia de como la artista llegó al éxito de hoy sin dejar de ser quien es. "Lali la ligera chiquita y veloz, pura dinamita todos dicen que soy, a los mios represento a donde quiera que voy".

A modo de auto-burla , la conductora lanzó al pie del video: "Obvio que yo no imito bien a Lali. No me sale tan bien como a ella el noticiero", entre emoticones de risa, en donde deja sentado que estaba jugando para pasar un buen momento y aportarle un poco de alegría a sus seguidores en pleno aislamiento, pese a no ser artista y que su perfil en redes sea mediático que es el rubro al que se dedica al 100.