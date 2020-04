Coronavirus en España, REUTERS

El Ministerio de Sanidad de España informó que se produjeron 523 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, situación que marca una leve baja en la cantidad de fallecimientos respecto del día martes.

Desde que se inició la pandemia del Covid-19 se produjeron en España 18.579 fallecimientos, siendo el tercer país del mundo con más muertes, por debajo de Estados Unidos y de Italia.

España, en tanto, lidera en Europa la cantidad de infectados con 177.633 personas infectadas, solo superado en el mundo por Estados Unidos.

Según informaron las autoridades sanitarias españolas se recuperaron del Covid-19 un total de 70.583 personas.

La Comunidad de Madrid sigue siendo la más castigada por el coronavirus, con casi 7 mil fallecimientos y 49.526 infectados.