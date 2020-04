Accidente aéreo en Rusia

Se dieron a conocer estremecedoras imágenes del accidente de un avión ruso, de hace un año, publicadas luego de que terminara la investigación.

Ocurrió en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo, durante un aterrizaje de emergencia en el que el avión quedó rápidamente envuelto en llamas.

El Comité de Investigación de Rusia ha dictado su veredicto y allí pudieron difundirse las imágenes, que son escalofriantes.

"El Comité de Investigación de Rusia ha finalizado la investigación de un caso penal contra el comandante del avión, Denis Yevdokimov. Está acusado de violar las normas de seguridad para el tráfico y las operaciones de transporte aéreo, lo que provocó la muerte de 41 personas y también de graves daños", declaró Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación de Rusia.

El Sukhoi Superjet-100, de la aerolínea rusa Aeroflot, accidentado, había salido del mismo aeropuerto moscovita solo 28 minutos antes, por lo que estaba cargado de combustible. Su destino Murmansk, en el noroeste de Rusia. A bordo iban 78 personas. De los 41 fallecidos, 40 eran pasajeros.

Video: Gentileza EURONEWS