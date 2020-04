Coronavirus en el mundo, REUTERS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta que cerca de un 80% de los contagiados por coronavirus presenta síntomas leves o incluso inexistentes. Pero una minoría desarrolla covid-19 en sus formas más graves.

A continuación, una lista de síntomas para tener en cuenta para identificar síntomas.

Tos y fiebre

El SARS-Cov-2, causante de la enfermedad covid-19, infecta los pulmones. Los síntomas principales son cansancio, fiebre y una tos seca prolongada.

Por tos seca se entiende la tos que produce picazón, pero no flema, según el Servicio de Salud Nacional británico (NHS, por sus siglas en inglés).

Para que se considere continuada, la tos debe prolongarse por más de una hora o se deben dar tres o más ataques de tos en 24 horas.

Esto puede llevar a una falta de aliento, que a menudo se describe como una intensa presión en el pecho, dificultad para respirar o sensación de ahogo.

Se considera que tienes fiebre si la temperatura es superior a los 37,8 ºC. Esto te puede hacer sentir acalorado o, por el contrario, con frío o escalofríos.

Distinta gravedad

Según un análisis de la OMS basado en un estudio con 56.000 pacientes, el 80% de los contagiados desarrolla síntomas leves (fiebre, tos y, en algunos casos, neumonía).

El 14% presenta síntomas graves (falta de aire y dificultad para respirar) y el 6% restante enfermedades graves (insuficiencia pulmonar, shock séptico, fallo multiorgánico y riesgo de muerte).

Los expertos dicen que los síntomas deben ser monitoreados y, si permanecen leves, pueden ser tratados en casa con reposo y algún medicamento que alivie las molestias, como el paracetamol.

Hay que tener especial atención en el caso de los ancianos y las personas inmunodeprimidas y consultar con un profesional médico en caso de duda.

¿Cómo se transmite?

Todavía no se sabe con exactitud cómo o cuándo el virus se volvió infeccioso para las personas, pero sí se sabe que se transmite entre humanos.

De acuerdo con las autoridades, el período de incubación (es decir, cuánto tardan los síntomas en aparecer después de contraer la infección) es de 1 a 14 días.

Según los científicos, cada persona infectada puede transmitir el virus a entre 1,4 y 2,5 personas y el contagio se puede producir antes de que aparezcan los síntomas.

Esto preocupa a los médicos, pues los virus que infectan los pulmones, como el nuevo coronavirus, son muy efectivos en su propagación debido a la tos y los estornudos y a las secreciones que estos expulsan.

La OMS recomienda mantenerse a más de 1-2 metros de distancia de otras personas.

Si estas secreciones caen en algún objeto o superficie, cualquier persona puede contagiarse si entra en contacto con ellas y después se toca los ojos, la nariz o la boca.

Por eso es fundamental mantener una estricta higiene y, sobre todo, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.