María Rosa Fugazot.

La pandemia de Coronavirus que afecta al mundo entero y también golpea en la Argentina, se manifiesta dramáticamente de muchas maneras. Entre ellas, el modo en que complica también los ingresos económicos de mucha gente.

Uno de estos casos es el de la actríz María Rosa Fugazot.

La actríz se mostró muy crítica de los medios de comunicación por no referirse a la situación económica de muchos artistas que no pueden realizar su trabajo a causa del aislamiento obligatorio, social y preventivo por la pandemia de coronavirus.

"Somos muchos los actores que vivimos de nuestro trabajo. Y al no trabajar no cobramos. Tenemos que pagar cuentas, cumplir con nuestras obligaciones. Me jubilaron con la mínima pese a haber pagado la cuarta y quinta categoría durante 50 años", se quejó.

Sin embargo, reconoció que "Estoy de acuerdo con la suspensión de las actividades en teatro, cine y televisión porque es para cuidarnos. Hay que preservar la salud de todos. Pero habría que tener una manera de flotar en estas aguas turbias. Se habla de las pymes y de otras profesiones pero de los actores no habla nadie. Me parece que los canales podrían ser solidarios y repetir algunas ficciones, así podemos cobrar algo,a través de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes)", sugirió, como una posibilidad de tener ingresos extras.

También la actriz se refirió al tema de su salud. "Con 77 años soy paciente de riesgo. Por eso le pedí a la farmacia de mi obra social que me mandaran la medicación de la presión y la glucosa. Pero nadie me contesta. Todavía estoy entera y puedo trabajar, pero hay muchos mayores que no. Es terrible", lamentó.

Fugazot hizo público su desesperado pedido por su salud, dado que no puede conseguir los medicamentos que necesita y hasta el momento solo obtuvo como respuesta unos oídos sordos.

La actriz de 77 años habló en diálogo con Confrontados, el programa que conduce Marina Calabró en El Nueve.