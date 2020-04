Rubén Wolkowyski.

El ex basquetbolista argentino Rubén Wolkowyski contó que contrajo coronavirus y, mientras continúa en aislamiento desde su casa en Málaga, España, contó: "Es la primera vez en mi vida que tengo miedo".

"Tuve casi ocho días con fiebre muy alta, realmente es algo muy fuerte, muy destructivo por dentro. El malestar es diferente. Al segundo día, perdés el olfato y el sabor de la comida, de todo. El dolor de cuerpo es tan fuerte que te deja de cama, la fiebre no te baja y la tos es tirando a seca", dijoel chaqueño en diálogo con Radio Mitre.

Wolkowyski, de 46 años e instalado en España desde hace ya un año y medio, compartió también como fueron sus días en aislamiento: "Pasaron ocho días en los que tuve una mejoría de la fiebre, pero al noveno me levantó a casi 40 grados de nuevo y el médico me dijo que el virus me hizo una neumonía. La gente tiene que tomar conciencia de que este virus es muy destructivo y puede ser mortal. Es la primera vez en mi vida que tengo miedo. Nunca había tenido miedo a nada, pero esto es realmente muy destructivo. No me dejaron internado porque la falta de aire que tenía no era para estar entubado, sino para estar en casa. Pero si te agarra débil, te lleva para otro lado", sostuvo.

Mientras transita por el aislamiento, el ex basquetbolista argentino remarcó el apoyo que recibió de sus excompañeros de la Selección Argentina, con quienes integró la Generación Dorada: "Casi todos los días hablé con Manu (Emanuel Ginóbili) y el apoyo del grupo lo voy a agradecer toda la vida. Si le hubiera pasado a otro chico, todos lo hubiéramos apoyado. Tenemos un grupo de 12 que estamos en permanente contacto", cerró.