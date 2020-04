Casos de contagio en sanatorio La Providencia.

Existe una profundo preocupación y estado de alerta en un sanatorio privado de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay 34 casos de coronavirus, comunicó el Ministerio de Salud porteño, en tanto que 200 personas se encuentran bajo sospecha de contagio. Los profesionales de la salud advierten que no les entregaron los elementos de protección para protegerse del virus. La Justicia investiga el caso.

Se trata del sanatorio La Providencia ubicado en San Nicolás, en Tucumán al 1800, donde se activó el protocolo y no hay atención al público. A los pacientes que se acercaron porque tenían turnos para consultas los derivaron a otros centros de la zona.

El Ministerio de Salud de la Ciudad comunicó que hay 34 casos confirmados, que el personal recibió licencia y que desde el primer momento se encuentra bajo monitoreo del equipo de Epidemiología del organismo.

Noticias relacionadas

El brote se habría dado a partir de una paciente que ingresó el 13 de marzo por una cirugía de columna. Luego desarrolló un cuadro de neumonía, se la aisló y la prueba que se le hizo determinó que estaba infectada. "Dicha investigación está en curso para determinar el nexo epidemiológico de la paciente", indicó el comunicado de la Ciudad.

Los empleados cuestionaron que no les entregaron el equipamiento adecuado para prevenir las infecciones como máscaras y guantes. El caso está bajo investigación judicial.

No es el único centro de salud en el que hay casos de coronavirus. Ya que en el Hospital Manuel Belgrano de San Martín, en el conurbano, hay 16 profesionales contagiados.

La semana pasada el gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó el establecimiento. Luego de conocerse el brote, desde la Provincia explicaron que "está siendo controlado y no presenta síntomas".

Luego el gobernador aseguró que no tuvo contacto estrecho con nadie que estuviera infectado. Adelantó que no irá a la reunión prevista para esta tarde con el presidente Alberto Fernández, que recibirá a los gobernadores. "No voy a asistir por un tema de responsabilidad", dijo.