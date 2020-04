Presidenta de la Comisión Europea.

Ursula von der Leyen, ppresidenta de la Comisión Europea, realizó un pedido de disculpas a Italia, en nombre de Europa, por haber tardado en reaccionar tras desatarse la crisis por el coronavirus en dicho país. “Muchos no llegaron a tiempo, cuando Italia necesitaba ayuda, al principio de todo esto", dijo.

Principales grupos de la Eurocámara se han unido para pedir un paquete masivo de inversiones destinado a superar la crisis económica. El paquete se basa en una emisión de bonos comunitarios con el respaldo del presupuesto europeo.

"Es el momento de renovar nuestra economía", dijo Iratxe García, eurodiputada española y presidenta del grupo Socialista. "Hay que mutualizar una parte de la deuda de nuestros países, como estamos proponiendo, con la emisión de los bonos de reconstrucción”, agregó.

Otros líderes parlamentarios también han expresado su preocupación por el autoritarismo que se oculta tras algunas leyes de Emergencia.

Dacian Ciolos, eurodiputado rumano, agregó: "El miedo, la disimulación y el repliegue sobre si mismo no son antídotos sino venenos. Bajo ninguna excusa, los valores democráticos y nuestras libertades individuales deben ser cuestionados. Todos deberían entender esto, incluso Viktor Orbán".