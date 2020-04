Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, destacó hoy los resultados del programa “Quilmes Compra en Casa”, ya que “a poco más de una semana de su lanzamiento se han inscripto más de 500 comerciantes” y los vecinos y vecinas del distrito pueden continuar realizando sus compras habituales cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional.

“Desde el Municipio de Quilmes lanzamos el programa Quilmes Compra en Casa para poder garantizar que los comerciantes locales sigan vendiendo y que los vecinos y vecinas puedan comprar sin salir de su casa. Es una manera de cuidarnos entre todos y todas. Tenemos más de 500 comerciantes inscriptos, que van desde el rubro de alimentación hasta artículos de limpieza, en poco más de una semana de funcionamiento. Y ya comenzamos a agregar nuevos rubros autorizados por el Gobierno Nacional”, afirmó Mayra Mendoza.

“Así como estamos mejorando la infraestructura sanitaria, ampliando el UPA, acondicionando el Centro de Aislamiento de la UNQUI, estableciendo Puntos Solidarios para que cada vecino y vecina que lo necesite tenga asegurado un plato de comida diario, controlando los precios máximos en los comercios, también estamos pensando de qué manera podemos instrumentar herramientas que ayuden a pasar este momento y que los comercios sigan vendiendo y que la gente pueda adquirir los productos que necesita”, expresó la Intendenta.

Los comerciantes del distrito manifestaron su satisfacción por el programa Quilmes Compra en Casa. “Tengo un emprendimiento de cosmética natural desde hace dos años. A través de Quilmes Compra en Casa, ya recibimos varios pedidos: a la gente le gusta. Es más, no tiene que salir de su domicilio. Yo entrego personalmente, me inscribí hace varias semanas y da buenos resultados”, explicó David Barrionuevo, de DyD Jabones Art.

Federico Paniconi, de Casa Fetén, un comercio de comidas para llevar de Quilmes Centro, dijo que venían “trabajando con un takeaway, pero debido a todo esto del coronavirus, ahora solo nos manejamos con el delivery. Justamente, por medio de la Cámara de Gastronómicos nos llegó la propuesta de esta iniciativa de Quilmes Compra en Casa. Gracias a este programa, nos podemos acercar a los clientes. La verdad es que las experiencias que tuvimos por ahora con esto fueron bastante buenas”.

A su vez, Gisela Majul y Mario, de La Vallée, Almacén de Campo, de Bernal Centro, indicaron: “Hace un año aproximadamente que estamos acá en el centro de Bernal, y hace unos diez días que estamos utilizando el programa Quilmes Compra en Casa. La experiencia es muy buena, recibimos bastantes pedidos e incrementaron las ventas a partir de estar en este programa, que nos permitió que se expandieran un poco más las zonas a dónde llegaba el producto”.

Por último, Paula, de Mamucha, una casa de comidas de Quilmes Centro, señaló que “llegamos a esta página a través de la Cámara de Gastronómicos de Quilmes. Ellos nos pasaron la oferta y enseguida nos enganchamos al proyecto. En este contexto que estamos viviendo, Quilmes Compra en Casa es un servicio que implica seguridad, para no exponerte. Tenemos de clientes a gran cantidad de gente grande que no puede salir y no tiene la posibilidad de que el hijo le esté acercando la comida. Y la verdad es que para ellos, te diría que es esencial. Es prácticamente la única posibilidad”.

Como acceder a Quilmes Compra en Casa

A través de la página web del Municipio (www.quilmes.gov.ar) se puede ingresar a Quilmes Compra en Casa o drectamente por el link:

http://www.quilmes.gov.ar/servicios/compra_en_casa.php

Los vecinos encontrarán un amplio listado con comercios de diferentes rubros (alimentos para mascotas, carnes y pescados, comidas elaboradas, dietéticas, frutas y verduras -feriantes-, helados, panaderías, pizzas y empanadas, productos de almacén, productos de limpieza e higiene y sushi), todos ellos con delivery, para de esta manera, evitar salir de sus domicilios durante la cuarentena.

Por su parte, los comerciantes hallarán allí los requisitos que hacen falta para inscribirse en el programa y, también, el formulario de inscripción para poder sumarse a esta iniciativa que les permitirá continuar activamente con su actividad comercial.