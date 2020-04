Sofi Morandi con su tapabocas.

En un contexto difícil como lo es una pandemia, Sofi Morandi usó el humor para poder pasar mejor la cuarentena obligatoria y protagonizó un video en el que llamó a utilizar tapabocas y/o barbijos con el fin de prevenir el coronavirus, y mostró también su costado hot en un final sorpresivo.

La influencer y ganadora del Bailando 2018 grabó un breve video que comenzó con un tono serio en su voz y mirando a cámara.

“¿Está grabando? Sí. Bueno, muchos no están acostumbrados a este tipo de contenido en mi perfil, pero creo que está bueno para concientizar, sobre todo con lo que estamos viviendo”, dijo la actriz portando un tapaboca de color azul oscuro.

Noticias relacionadas

Mirá el video.