Plantas industriales que trabajan con maíz, paralizadas.

Los fabricantes de bioetanol de maíz y caña de azúcar enviaron una carta a los gobernadores de las provincias, en donde se encuentran emplazadas estas fábricas, en la que solicitan que intercedan ante el presidente Alberto Fernández para que el Gobierno actualice el precio que reciben por su materia prima y eleve el porcentaje de este biocombustible en el corte de nafta. Según informaron desde el sector, las plantas que trabajan con maíz están paralizadas, mientras que las de caña de azúcar se encuentran con serias dificultades operativas.

Mediante un documento enviado a los gobernadores de las provincias de Córdoba, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán, desde la Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino advirtieron que el precio de este biocombustible quedó congelado en $29,80 el litro en diciembre 2019, pese a los reiterados reclamos de estos fabricantes para que se actualicen los valores de este biocombustible.

Según explicó Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, "el precio del bioetanol de caña de azúcar en abril debería ser de $35,56". El otro reclamo de estas fábricas es el aumento del actual 12% de corte para naftas a un 15%, que permitiría descomprimir sus stocks acumulados. Los doce ingenios azucareros que trabajan en este rubro concentran el 50% de la producción de bioetanol y se encuentran a menos de un mes del inicio de la zafra de caña de azúcar. "Necesitamos la suba del porcentaje del corte y que se empiecen a publicar los precios", dijo Feijóo.

Por su lado, el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, calculó que el precio que tendrían que haber recibido este mes por su producción es de $33,41. El directivo remarcó que "las petroleras no han completado el retiro de los volúmenes programados para marzo", y si bien la autoridad de aplicación dispuso que la fecha límite era el 15 de abril, "esto no ha ocurrido y nos han anticipado que no lo harán". Según explicaron desde esta industria, y en el contexto de una caída del 80% en la demanda de biocombustibles, el sector se halla al borde del colapso" y están en riesgo puestos de trabajo directos e indirectos.

Estos empresarios también destacaron que la contracara de esta situación se puede ver en la industria petrolera, que más allá de la caída de casi un 70% en la cotización del petróleo Brent durante 2020, sigue sin bajar los precios de venta de naftas en los surtidores. En esta instancia, Adam reconoció que, en materia de precios, las petroleras gozan de beneficios, mientras que la producción de biocombustibles es castigada. "El precio de las naftas debería haber bajado al menos un 15% y se lo mantienen, mientras que el nuestro está atrasado un 10% y no lo actualizan", advirtió.