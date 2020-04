Conferencia de Rodríguez Larreta. Canal 26.

El Gobierno porteño anunció formalmente pasado el mediodía de este viernes la implementación de un permiso obligatorio para que puedan circular por la Ciudad los adultos mayores de 70 años, cuyo objetivo es minimizar sus salidas a las calles y garantizar el distanciamiento social para evitar contagios de coronavirus entre el grupo principal de riesgo.

La nueva medida entra en vigor el próximo lunes.

El anuncio tuvo lugar en la sede del Ejecutivo ublicada en la calle Uspallata 3160 del barrio de Parque Patricios.

Noticias relacionadas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe y ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli; y el ministro de Salud, Fernán Quirós, entre otros funcionarios, estuvieron encabezando los anuncios.

"No se trata de un sistema punitorio, sino que es para cuidarlos", dijo Rodríguez Larreta.

Your browser does not support the video element.

Y agregó: "Son medidas antipáticas y difíciles", haciendo referencia al descontento que -según el Jefe de la Comuna porteña- hubo en algunos sectores de gente mayor.

En el mismo sentido, también manifestó que "no pretendemos que nos salgan, lo que se busca es que no lo hagan si no lo necesitan".

Se trata de un Permiso de Circulación Obligatorio y Específico que deberán tramitar los mayores de 70 años a través de una comunicación a la línea 147, y que tendrá validez para el día otorgado y contempla excepciones para cobro de jubilación, tratamientos médicos y vacunación.

Your browser does not support the video element.

En la ciudad de Buenos Aires 8 de cada 10 fallecidos por coronavirus son adultos mayores y, pese a ello, muchos "aun salen a la calle en el marco de la cuarentena".

"Las salidas más frecuentes durante la cuarentena estuvieron relacionadas con el aprovisionamiento de comida y medicamentos", dijeron fuentes del Gobierno porteño.