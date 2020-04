Coronavirus en China, REUTERS.

China corrigió en un 50% su cifra oficial de muertes por el coronavirus en la ciudad de Wuhan, a la que se le atribuye el origen de la pandemia, en medio de críticas sobre los criterios de conteo, mientras un estudio de la Universidad de Cambridge alerta que el brote pudo haberse originado antes -en septiembre de 2019- y no en esa ciudad, sino más al sur del país.

Tras esto, las naciones occidentales incrementan la vigilancia sobre las autoridades chinas y algunos informes señalan que el virus podría haberse originado en un laboratorio.

Funcionarios de Estados Unidos advirtieron problemas de seguridad en uno de los centros en los que se estudian este tipo de enfermedades en China y creen que el patógeno pudo ser liberado de manera accidental en una de las instalaciones que el Gobierno chino posee cerca de la ciudad de Wuhan.

Dominic Raab, ministro de Exteriores del Reino Unido, dijo: "Considero absolutamente necesario ahondar en el origen del brote de coronavirus y revisar los datos que tenemos. No podemos bromear con este asunto. La ciencia debe impulsar la búsqueda de información. Junto a todos los demás colaboradores internacionales y de manera conjunta con la OMS y el resto de organizaciones internacionales, vamos a examinar minuciosamente cómo se produjo el brote y qué se puede hacer para evitar que ocurra en el futuro".

Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha cuestionado la forma en que las autoridades chinas han manejado la situación. Para el mandatario hubo cosas que fueron ocultadas por el Gobierno de la nación asiática. Pekín ha negado los hechos y ha aludido a la OMS para reafirmar su transparencia.

GENTILEZA EURONEWS.

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, comentó: "En cuanto al origen y a la ruta de transmisión del nuevo coronavirus, la posición de China es clara. Creemos que se trata de una cuestión científica y que requiere una evaluación profesional de los científicos y los expertos médicos. El jefe de la OMS ha declarado, en muchas ocasiones, que no hay pruebas de que el nuevo coronavirus se haya originado en un laboratorio".

Quien sí apoyó al gobierno chino fue Rusia. Su presidente, Vladímir Putin ha apreciado la cooperación de China en la crisis provocada por el virus. Aunque las causas de la pandemia son, todavía hoy, inciertas, las consecuencias están muy claras. Los principales líderes mundiales están de acuerdo en la necesidad de colaborar para derrotar a la enfermedad.

