Una camioneta Ford Ranger del SAME de la ciudad de Buenos Aires en la que se trasladaba el director de ese organismo, Alberto Crescenti, junto a un chofer, chocó contra un automóvil en Callao y Sarmiento, lo que le generó una lesión al funcionario y médico.





El Ministerio de Seguridad porteño informó que Crescenti sufrió una luxación de hombro, por la cual fue derivado fuera de peligro a un centro médico.

El conductor de la camioneta sanitaria se liberó por sus propios medios, en tanto que el chofer y único ocupante del auto particular también terminaron ilesos.

En el lugar, donde permanecía interrumpido el tránsito, trabajaba personal de Bomberos, de la Policía y el SAME.

"Una camioneta ambulancia Ford Ranger perteneciente al SAME y un vehículo particular colisionaron esta tarde en la intersección de la avenida Callao y Sarmiento, dejando como resultado al Director del Same, Alberto Crescenti, con una luxación de hombro, por la cual fue derivado fuera de peligro a un centro médico", dice el parte de la Policía.

"El conductor de la camioneta sanitaria se liberó por sus propios medios, en tanto que el chofer y único ocupante del auto particular también terminó ileso", confirmó.