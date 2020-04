Coronavirus, Italia.

148 personas de un geriátrico de Italia dieron positivo de coronavirus. El lugar se encuentra en d Rocca di Pappa, provincia de Roma. Algunos de aquellos que no fueron infectados ya han sido evacuados mientras que el resto espera por lo mismo en las próximas horas.

Veronica Cimino, alcaldesa de la zona, dijo: “Todas las personas que han dado positivo en el test pero que no tienen síntomas graves siguen dentro de la residencia. Están adecuándola para ser un centro de tratamiento. Y todas los residentes que tienen síntomas respiratorios agudos ya han sido transferidos o están esperando ser transferidos a distintos hospitales".

Hace poco habían realizados denuncia contra el geriátrico San Rafael ya que familiares contaron que que habían puesto a los residentes en la misma habitación que un paciente infectado con coronavirus. Les respondieron que no podían aislar a todos los pacientes porque tuvieran fiebre.

El Instituto Nacional de Salud estima que hasta 7000 personas murieron en residencias de ancianos en toda Italia. La mayoría de las muertes se han registrado en la región de Lombardía.

Un decreto regional fechado en marzo pidió que algunas residencias aceptaran pacientes con coronavirus de hospitales de forma voluntaria para aliviar la presión de hospitales pero el Instituto ha confirmado que la mayoría de estas residencias no estaban equipadas para tratar a esos pacientes.

Entre el 42% y el 57% de las muertes por coronavirus se han producido en residencias de ancianos, según un informe de la London School of Economics.

