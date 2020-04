Labores humanitarios en el Mediterráneo.

Debido al avance incontrolable de la pandemia de coronavirus en el mundo, una de las alianzas humanitarias en el Mediterráneo debió parar con sus trabajos realizados en más de cuatro años.

Se trata de las ONG francesas S.O.S. Méditérranée y Médicos Sin Fronteras que no han podido seguir navegando en el Mare Notrum.

La primera de estas decidió quedarse con su barco en tierra en el puerto de Marsella, debido a las circunstancias que afectan a todo el continente con puertos y fronteras cerrados. La segunda piensa que el "imperativo humanitario" está por delante de cualquier otra decisión y ve en las medidas de excepción adoptadas por los Estados una excusa para endurecer sus políticas migratorias.

En los últimos cuatro años las organizaciones llevan rescatando a unas 30.000 personas en los últimos cuatro años.

Alan Kurdi, de la ONG alemana Sea Eye, optó por seguir patrullando en el Mediterráneo para socorrer a inmigrantes que tratan de alcanzar Europa en pateras y barcos de fortuna.

