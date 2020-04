Coronavirus, Estados Unidos, REUTERS.

Desde que comenzó la crisis mundial por la pandemia de coronavirus, se advirtió que las principales víctimas eran los mayores y en Estados Unidos como en Europa, crece la alarma por la cantidad de adultos mayores que mueren.

En las últimas horas se conoció que en Nueva York, diecinueve de las residencias de ancianos del Estado habían registrado, cada una, al menos 20 muertos por coronavirus. A esa alarmante cifra hay que agregarle que muchas no disponían ni de material de protección ni de personal médico suficiente.

Un familiar de un anciano fallecido, comentó: "Bien, yo quería averiguar que estaba escrito en su certificado de defunción, si se le realizó el test, y si supieron si últimamente tenía o no el Covid-19".

"Sí, ambulancias, sí, las oímos constantemente, no como antes. Ahora las oímos mucho más", explica otro testimonio.

En Europa por otro lado, explicaron que en Italia, España, Francia, Irlanda y Bélgica, entre el 42% y el 52% de los ancianos afectados por el coronavirus han fallecido en las residencias, como recoge un informe de la London School of Economics (LSE) publicado esta semana por la prensa británica.

