Ciclista italiano.

El ciclista profesional italiano Davide Martinelli ha encontrado la forma para mantenerse en forma y ayudar. Se encarga de llevar medicamentos y provisiones a los vecinos de su pueblo.

Martinelli vive en Lodetto, una población de 1.500 habitantes, en la castigada región de Lombardía al Norte de Italia. Y como en el pueblo no hay farmacia ni supermercado, pedalea todos los días hasta Rovato, la ciudad más cercana, para traerles pedidos a sus vecinos mayores.

"Tengo una bicicleta y dos piernas en buen estado, así que recorrer diez kilómetros por día no es gran cosa”, dijo en una entrevista. Quería ayudar a las personas que siempre me apoyan. Es hora de devolverles algo”, dijo.

El ciclista se asoció con un grupo de Facebook llamado “Lodetto Solidale” (Lodetto Solidario) en el que los que tienen alguna necesidad pueden presentar su pedido online, por teléfono o por mensaje. Martinelli recibe los pedidos y planifica cada ruta.

El gobierno italiano informó este sábado que 482 personas murieron en las últimas 24 horas por el coronavirus, mientras que se registraron 809 infectados más que el viernes.

Por tercera vez en un mes -luego de los 431 del 12 de abril y los 427 del 19 de marzo-, Italia volvió a mostrar menos de 500 fallecimientos en un día, síntoma de que la curva de contagios está en fase descendente tras casi dos meses desde la primera víctima, el 21 de febrero.

GENTILEZA EURONEWS.

