Obama sobre el coronavirus.

Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, alertó en diciembre de 2014 sobre una posible llegada de una pandemia en el mundo. Algo que terminaría sucediendo en 2020 con el coronavirus.

La “predicción” se dio durante un discurso donde el ex mandatario estadounidense advirtió sobre ella y llamó a "prepararse" para enfrentarla.

Obama se refirió a la necesidad de invertir en ciencia y salud, para enfrentar la llegada de una enfermedad desconocida y que por estar en un mundo globalizado, la velocidad e contagio sería mucho más rápida.

"Puede ocurrir y probablemente puede que llegue un momento en el que nos tengamos que enfrentar a una enfermedad mortal. Para poder lidiar con ella, necesitamos una infraestructura, no sólo aquí en casa sino también en todo el mundo para poder detectarla y aislarla rápidamente", expresó.

"Es una inversión inteligente de hacer, porque nos permitirá ver el virus rápidamente, aislarlo rápido y responder rápido. Esto requiere que continuemos en el camino de la investigación básica, de modo que si una nueva cepa aparece, como ocurrió con la gripe española, pero dentro de cinco o 10 años, ya hemos hecho las inversiones correspondientes para controlarla", manifestó.

"No es solo un seguro, sino el conocimiento de que esto va a pasar, particularmente en un mundo tan globalizado, en el que podés moverte de una punta a la otra en un solo día", aseveró.

Obama también se refirió en los últimos días a la pandemia y alertó sobre la necesidad de ser responsables con la información que se difunde.

"El peor error que podemos cometer en estas situaciones es desinformar, particularmente cuando estamos exigiendo a las personas que hagan sacrificios y tomen medidas no habituales en su vida", cerró.

