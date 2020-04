El mejor plan para este fin de semana en cuarentena es “El Gran Casamiento”, una película con Robert De Niro y Diane Keaton y que podés disfrutar a través de Telecentro Play.

Esta comedia sigue la historia de un matrimonio roto que se ve forzado a dar la apariencia de ser sólido y feliz para evitar arruinar el fin de semana de la boda de su hijo adoptivo Alejandro.

Gracias al evento, Elle Griffin (Diane Keaton) regresa por primera vez a su ciudad natal. Tras la infidelidad de su marido Don Griffin (Robert De Niro) con su mejor amiga Bebe McBride (Susan Sarandon), Elle llevaba diez años sin pisar el lugar y de esta manera el fracasado matrimonio tendrá que enfrentarse de nuevo a algunas experiencias que ya habían olvidado. El lugar de celebración del enlace es la casa que la pareja construyó años atrás con la intención de comenzar una vida juntos.

