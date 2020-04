Coronavirus en Argentina, bancos.

Los bancos abren desde este lunes en su horario habitual y la atención al público seguirá siendo bajo el esquema de turno asignado de manera previa, a lo que se sumará la posibilidad de realizar operaciones de depósito y extracción de moneda extranjera.





A su vez, los depósitos a plazo fijo minoristas -menos de $1 millón- podrán renovarse a una tasa mínima del 26,6% anual, casi 8 puntos más que la que ofrecían en promedio las entidades financieras hasta el viernes, cuando el Banco Central (BCRA) dispuso un piso para el retorno de depósitos a plazo del 70% de la tasa de política monetaria, hoy en 38%.





También volverán a operar muchos de los locales de cobranzas extrabancarias (Pago Fácil, Rapipago, etc.) aunque lo hará con una atención prioritaria a grupos de riesgo -mayores de 65 años o con problemas de salud- y por terminación de DNI: el lunes los documentos terminados en 0 y 1; el martes, los finalizados en 2 y 3; el miércoles, en 4 y 5; el jueves, en 6 y 7; y el viernes, en 8 y 9.





En el caso de los bancos, como ya venía sucediendo con anterioridad, los jubilados y pensionados no necesitarán turno y la atención será bajo el esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en base al número de terminación del DNI.





Para acceder a la sucursal, los clientes deberán sacar de manera previa un turno por los canales que el banco ponga a disposición (sitio web y otros canales) para cualquier día de la semana y el comprobante del turno gestionado previamente sirve como permiso de circulación.





A la posibilidad de realizar operaciones como apertura de cuentas, gestionar un préstamo, presentar documentación, acceder a las cajas de seguridad, hacer gestiones vinculadas a las cuentas, tanto de personas como empresas, ahora se suma la posibilidad de realizar operaciones en dólares, depósito y extracción, pero siempre con un turno asignado.

Sobre este último punto, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, aseguró esta semana que se evaluó la posibilidad de que los billetes en dólares pudieran ser entregados a través de cajeros automáticos pero que, finalmente, se optó por reabrir la operatoria por ventanilla ya que hubiera implicado una operatoria "muy costosa" y, además, una congestión en la atención de los cajeros.





Actualmente, los depósitos en dólares en el sistema financiero alcanzan los US$ 18.145 millones -US$ 142 millones más que el 10 de diciembre del año pasado- de los cuales los bancos tienen en efectivo en sus sucursales US$ 3.919 millones, más otros US$ 10.117 millones en sus cuentas corrientes en el Banco Central.





Para las operaciones de retiro y depósito en pesos se mantendrán los mecanismos de extracción por cajeros automáticos o terminales de autoservicios u otro sistema puesto a disposición por la entidad. En el caso grandes volúmenes de efectivo, cualquiera sea la actividad, se deberá acordar con la entidad la forma en que podrá depositar o extraer billetes.





Los cajeros automáticos tienen la obligación de expender hasta $15.000 por día -y en una única operación, si el cliente así lo quisiera-, sin cargos ni comisiones, tanto para clientes como para no cliente de la entidad, hasta el 30 de junio.





Asimismo, la mayoría de las entidades financieras elevaron los límites de extracción diaria en sus terminales entre $25.000 y $ 35.000 para sus clientes y, en el casos de clientes premium, incluso más alto.

