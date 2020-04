Canguro en Australia, en la calle en plena cuarentena.

En plena carrera se puede ver en Adelaida la capital de Australia meridional, como un canguro decide hacer de una carretera principal una pista de carrera.

Aprovechando la cuarentena un pequeño canguro decidió recorrer la ciudad de Adelaida, mientras que la policía observando al solitario canguro, que brincando cruzaba la ciudad, pensaba en un inicio que se trataba de un personaje con un abrigo de color gris.

El atrevido marsupial en vista de la ausencia de ciudadanos decidió que la ciudad era el mejor lugar para demostrar sus dotes de innato corredor y hasta competir con un auto que se encontró durante su recorrido.

Podría sorprendernos de lo cercano que pueden ser estos pequeños con el ser humano.

Video: Gentileza The Independent